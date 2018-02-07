Защита арестованной в Кувейте россиянки ищет деньги на уплату залога

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Сторона защиты россиянки Марии Лазаревой, арестованной в Кувейте, начала искать деньги для выплаты залога, установленного местным судом для ее освобождения, сообщили РИА Новости международные адвокаты россиянки.

Лазарева была задержана в ноябре прошлого года. Одновременно был арестован ее кувейтский коллега Саид Дашди. Им инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI. Как утверждает сторона защиты, KGLI оказала этому управлению "ценные консультативные услуги в обмен на оплату, обусловленную в письменном соглашении". По ее данным, The Port Fund сейчас находится в стадии возврата всем инвесторам их начальных вложений и примерно стопроцентной прибыли.

Как заявили агентству адвокаты Лазаревой, на заседании 4 февраля суд установил залог в 9 миллионов динаров (порядка 30 миллионов долларов) Лазаревой, которая является вице-президентом и управляющим директором компании KGL Investments (KGLI), ее коллеге Саиду Дашти, а также бывшему руководителю финансового управления Портового управления Кувейта Абдулле Альшамали.

"Компания KGLI и сторона защиты Марии Лазаревой работает над поиском средств для выплаты залога", — отметили адвокаты.

Они подчеркнули, что KGLI и Лазарева "самым серьезным образом оспаривают выдвинутые обвинения". По их мнению, речь идет о "серьезном нарушении судебного права Кувейта, которое ставит под вопрос ведение бизнеса в этой стране".