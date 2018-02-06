США обеспокоены повторным арестом главы "Международной амнистии" в Турции

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. США обеспокоены повторным арестом представителя "Международной амнистии" в Турции, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Мы призываем правительство Турции завершить продолжительный режим ЧП, освободить тех, кто был произвольно задержан по закону и ЧП и охранять верховенство закона", — сказала Науэрт.
В четверг агентство Anadolu сообщило, что турецкий суд принял решение освободить главу турецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Танера Кылыча под подписку о невыезде до окончания процесса. Однако позже директор Amnesty International по Европе Гаури ван Гулик заявила, что суд оставил Калыча под арестом.