Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне получила имя Бориса Немцова

ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. Церемония переименования площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова состоится 27 февраля, сообщил в своем Twitter экс-сопредседатель партии ПАРНАС, председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший.

"Совет Вашингтона окончательно и единогласно проголосовал за законопроект B22-539 по переименованию улицы перед российским посольством в честь Бориса Немцова (голосование состоялось 10 января)…. Церемония открытия состоится 27 февраля", — сообщил он.

Первоначально предложение назвать одну из площадей Вашингтона именем Немцова было выдвинуто в 2016 году сенатором-республиканцем от штата Флорида Марком Рубио. Сообщалось, что в случае одобрения инициативы городским советом российское посольство в США получит адрес "Борис Немцов Плаза, дом 1".

Городской совет Вашингтона в начале января единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

В ходе заседания члены совета отметили, что "это символическое признание памяти Бориса Немцова". Они также подчеркнули, что этот шаг "символизирует приверженность города демократии". В городском совете также выразили надежду на то, что табличка с названием площади Бориса Немцова появится до годовщины его гибели (до 28 февраля).

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.