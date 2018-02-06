ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. Церемония переименования площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова состоится 27 февраля, сообщил в своем Twitter экс-сопредседатель партии ПАРНАС, председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший.
Первоначально предложение назвать одну из площадей Вашингтона именем Немцова было выдвинуто в 2016 году сенатором-республиканцем от штата Флорида Марком Рубио. Сообщалось, что в случае одобрения инициативы городским советом российское посольство в США получит адрес "Борис Немцов Плаза, дом 1".
Городской совет Вашингтона в начале января единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.
Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.