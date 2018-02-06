Российские дипломаты запросили в Госдепе консульский доступ к Левашову

ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне обратилось в госдеп США с запросом на оказание содействия в получении консульского доступа к экстрадированному из Испании в США Петру Левашову, обвиненному в киберпреступлениях, сообщает дипмиссия.

"Посольство России в Вашингтоне обратилось в госдеп США с запросом на оказание содействия нашим коллегам в консульском доступе к российскому гражданину, потребовало обеспечить ему нормальные условия содержания", — отмечается в сообщении.

Левашов был экстрадирован в США из Испании в минувшую пятницу. Его обвиняют в создании сети зараженных компьютеров, краже личных данных и финансовой информации, а также в кибервымогательстве. Сейчас он находится в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут).