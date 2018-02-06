Эксперт прокомментировала возможный запрет смартфонов в школах в Киргизии

БИШКЕК, 6 фев – РИА Новости. Эксперт проекта Европейского союза "Развитие механизмов финансирования безопасности школьной образовательной среды в Кыргызской Республике" Анна Кириленко прокомментировала возможность введения запрета на использование смартфонов школьниками.

Она отметил, что информационная безопасность является важнейшим критерием при принятии решений о психологической защите детей.

"Депутаты уже предлагали запретить использование смартфонов в школах. Наша группа тоже неоднократно рассматривала возможность введения ограничений на использование различных гаджетов в учебных заведениях. Мы склоняемся к тому, что не следует запрещать приносить их в школу", — приводит слова Кириленко Sputnik Кыргызстан.

Она добавила, что в европейских странах нет запретов на гаджеты, но существуют ограничения на их использование. Специалисты предъявляют много претензий по поводу неправильного применения электронных устройств, которые отрицательно влияют на психику людей, особенно несовершеннолетних.

В декабре прошлого года депутаты парламента Киргизии предложили запретить ученикам пользоваться смартфонами во всех общеобразовательных учреждениях страны.

По мнению авторов инициативы, школьники использую мобильные телефоны даже во время занятий, что отвлекает их от учебы и снижает успеваемость. Депутаты предлагают запретить ученикам пользоваться смартфонами на территории школ, а гаджеты сдавать на ответственное хранение.

Проект соответствующего постановления был вынесен на общественное обсуждение.

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