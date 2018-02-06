В Армении решили построить двенадцать новых водохранилищ

ЕРЕВАН, 6 фев – РИА Новости. Водохранилища на территории Армении заполнены на 24%. Об этом, как сообщает Sputnik Армения, заявил председатель Госкомитета водного хозяйства страны Арсен Арутюнян.

Он выразил надежду, что после засушливой зимы наступит дождливая весна, и это позволит наполнить водохранилища.

"Гидромет обещает дожди во второй половине февраля и в марте — благодаря этим осадкам получится несколько улучшить ситуацию", — сказал Арутюнян.

Он подчеркнул, что дождями водохранилища не наполнить, но они хотя бы увлажнят землю.

По словам чиновника, снега в горах тоже слишком мало, чтобы насытить почву. Снежный покров толщиной в 10-15 сантиметров, образовавшийся несколько дней назад в Ширакской области Армении, практически исчез — почва там за год успела настолько высохнуть, что впитывает влагу как губка. Кроме того, из-за теплой погоды, выпавший снег быстро тает и испаряется.

Арсен Арутюнян отметил, что если резких погодных изменений не будет, в этом году забор воды из Севана станет неизбежным.

Чтобы решить вопрос с эффективным управлением водными ресурсами, правительство Армении запустило программы строительства новых водохранилищ. Всего планируется построить 12 объектов, из которых сейчас строится только один — водохранилище в Веди. По словам Арутюняна, работы опережают график на полгода, и, если не случится непредвиденных задержек, вместо запланированного мая 2021 года водохранилище будет сдано в эксплуатацию к концу 2020 года.

Что касается 11 других водохранилищ, это пока только проекты на бумаге, власти ищут частных инвесторов. Чтобы их стимулировать, правительство планирует разрешить вместе с водохранилищем построить ГЭС и открыть рыбное хозяйство.

Из 11 новых водохранилищ четыре будут в Вайоцдзорской области, по два — в Тавушской и Гегаркуникской областях, остальные — в Армавирской, пояснил Арутюнян.

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