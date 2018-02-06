Президенты Ирана и России обсудили урегулирование кризиса в Йемене

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президенты Ирана и России Хасан Роухани и Владимир Путин в ходе состоявшегося телефонного разговора подчеркнули необходимость мирного урегулирования кризиса в Йемене.

"Роухани, говоря о тяжелом положении народа Йемена, продолжении бомбардировок и росте заболеваний в этой стране, подчеркнул необходимость усилий, направленных на мирное урегулирование кризиса в Йемене и оказание помощи неповинному народу этой страны", — говорится в заявлении, опубликованном информцентром президента Ирана.

Роухани также отверг обвинения со стороны США и Саудовской Аравии в поставках ракет из Ирана в Йемен, отметив, что эти обвинения безосновательны, носят пропагандистский характер и являются попытками администрации президента США Дональда Трампа подорвать ядерную сделку.

Согласно заявлению, Путин также отметил, что ситуация в Йемене вызывает беспокойство, подчеркнув необходимость следования мирному пути урегулирования кризиса.