Экс-глава Пентагона не считает Россию угрозой США

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Бывший глава Пентагона Ульям Перри заявил, что не считает Россию угрозой США, точно так же и Вашингтон, по его словам, не угрожает Москве.

"Я не рассматривают Россию как угрозу США или США угрозой России", — заявил Перри журналистам на презентации своей книги "Мой путь на краю ядерной бездны" в Москве.

По словам бывшего главы Пентагона, США и Россия в течение многих лет неоднократно демонстрировали, что могут эффективно сотрудничать. "Я сожалею, что это не происходит сегодня, но я надеюсь, что мы скоро к этому вернемся", — добавил он.

Рассказывая о своей книге, Перри пояснил, что основная ее цель — повысить уровень осведомленности общественности о сохраняющейся по сей день ядерной угрозе. По мнению экс-министра (занимал пост в 1994-1997 годах), сегодня Москва и Вашингтон находятся на грани новой "холодной войны".

"Когда я покидал пост в 1997 году, я считал, что на пути к тому, чтобы оставить позади "холодную войну", но этому не суждено было сбыться. Сегодня развилась существенная враждебность между Россией и США. РФ и США обе восстанавливают свой ядерный потенциал времен "холодной войны" за счет огромных трат и еще большей опасности", — заявил Перри.

Он отметил, что лидеры России и США "даже не обсуждают сокращение ядерных вооружений". "Каждый из них утверждает, что его страна располагает самым мощным ядерным потенциалом, именно поэтому я считаю, что мы находимся на грани новой "холодной войны", — добавил Перри.

При этом экс-глава Пентагона заявил, что главный посыл его книги — не запугать читателя, а показать, что выход есть. "Мы совершенно не обязаны мириться с этим невеселым положением, мы можем и должны принять решения для снижения растущей угрозы", — считает Перри.

Главной задачей, по его словам, является возобновление дипломатического диалога между Вашингтоном и Москвой.

"Нам необходимо перезапустить серьезный диалог между нашими двумя странами. Часть этого диалога должна быть посвящена разделяющим нас проблемам. Это всегда трудно, но по ним есть очень много общих интересов, в том числе в ядерных вопросах", — пояснил экс-чиновник.

В частности, отметил он, как США, так и Россия хотят предотвратить ядерный терроризм, остановить ядерное распространение, предотвратить ядерную войну. "У нас есть серьезные общие интересы в работе по предотвращению катастрофы и дипломатия должна полноценно работать ради этой цели. Этой дипломатии поможет широкое общественное понимание ядерной угрозы", — заявил Перри.