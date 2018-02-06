Экс-глава Пентагона не считает Россию угрозой США

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Бывший глава Пентагона Ульям Перри заявил, что не считает Россию угрозой США, точно так же и Вашингтон, по его словам, не угрожает Москве.
"Я не рассматривают Россию как угрозу США или США угрозой России", — заявил Перри журналистам на презентации своей книги "Мой путь на краю ядерной бездны" в Москве.
По словам бывшего главы Пентагона, США и Россия в течение многих лет неоднократно демонстрировали, что могут эффективно сотрудничать. "Я сожалею, что это не происходит сегодня, но я надеюсь, что мы скоро к этому вернемся", — добавил он.
Рассказывая о своей книге, Перри пояснил, что основная ее цель — повысить уровень осведомленности общественности о сохраняющейся по сей день ядерной угрозе. По мнению экс-министра (занимал пост в 1994-1997 годах), сегодня Москва и Вашингтон находятся на грани новой "холодной войны".
"Когда я покидал пост в 1997 году, я считал, что на пути к тому, чтобы оставить позади "холодную войну", но этому не суждено было сбыться. Сегодня развилась существенная враждебность между Россией и США. РФ и США обе восстанавливают свой ядерный потенциал времен "холодной войны" за счет огромных трат и еще большей опасности", — заявил Перри.
При этом экс-глава Пентагона заявил, что главный посыл его книги — не запугать читателя, а показать, что выход есть. "Мы совершенно не обязаны мириться с этим невеселым положением, мы можем и должны принять решения для снижения растущей угрозы", — считает Перри.
"Нам необходимо перезапустить серьезный диалог между нашими двумя странами. Часть этого диалога должна быть посвящена разделяющим нас проблемам. Это всегда трудно, но по ним есть очень много общих интересов, в том числе в ядерных вопросах", — пояснил экс-чиновник.
В частности, отметил он, как США, так и Россия хотят предотвратить ядерный терроризм, остановить ядерное распространение, предотвратить ядерную войну. "У нас есть серьезные общие интересы в работе по предотвращению катастрофы и дипломатия должна полноценно работать ради этой цели. Этой дипломатии поможет широкое общественное понимание ядерной угрозы", — заявил Перри.