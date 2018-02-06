Сергей Лавров во время заявления для прессы по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном. 6 февраля 2018

Сергей Лавров во время заявления для прессы по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном. 6 февраля 2018

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ситуация вокруг Парламентской ассамблеи Совета Европы негативно сказывается на деятельности всего СЕ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с датским коллегой Андерсом Самуэльсеном.

Дания председательствует в уставном органе Совета Европы — комитете министров.

"Мы считаем, что сбалансированная линия датского председательства призвана содействовать преодолению сложившейся кризисной ситуации в ПАСЕ. Эта ситуация негативно сказывается на деятельности всей организации, всего Совета Европы, и не способствует поддержанию доверия на нашем общем континенте", — сказал Лавров.

Россия в этом году, как и в предыдущие три года, не направила необходимые для аккредитации документы на сессию ПАСЕ. В 2014-2015 годах ПАСЕ из-за позиции РФ по Крыму лишила ее права голоса и ряда значимых полномочий в Ассамблее.

В конце июня прошлого года Россия заявила, что приостанавливает выплаты части взноса за 2017 год в бюджет Совета Европы до тех пор, пока российской делегации не будут возвращены ее права. Москва является одним из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, бюджет Совета Европы — одна из основных тем визита главы МИД Дании в Москву.