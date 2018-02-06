Роухани рассказал, до каких пор Иран намерен придерживаться СВПД

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Тегеран останется привержен ядерной сделке до тех пор, пока другие страны выполняют обязательства по этому соглашению, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Иран останется привержен обязательствам по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — ред.) до тех пор, пока другая сторона выполняет взятые на себя обязательства. В связи с этим, необходимыми являются шаги по предотвращению деструктивных действий ряда стран против СВПД", — заявил Роухани, чьи слова были опубликованы в сообщении информцентра президента Ирана.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.