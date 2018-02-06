Абдеслам отказался присутствовать на слушаниях по его делу в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. Главный обвиняемый по делу о терактах в Париже в 2015 году Салах Абдеслам, который также обвиняется в попытке убийства полицейских в Брюсселе, отказался вновь участвовать в слушаниях по его делу в брюссельском дворце правосудия, сообщил журналистам председатель франкофонного суда первой инстанции Брюсселя Люк Эннар.

"Салах Абдеслам проинформировал суд, что он не хочет присутствовать на слушаниях в четверг 8 февраля", — заявил председатель суда.

Абдеслам присутствовал в первый день слушаний в понедельник, затем был объявлен перерыв до четверга. Четверг, как ожидается, станет завершительным днем процесса.