РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Италия выделит 80 миллионов евро на развитие Африки

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4649)
15:0506.02.2018
11701
© Fotolia / alswartПачки купюр по пятьсот евро. Архивное фотоПачки купюр по пятьсот евро. Архивное фото
© Fotolia / alswart

РИМ, 6 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Италия решила дополнительно выделить 80 миллионов евро в рамках проекта "Фонд для Африки", заявил министр иностранных дел страны Анджелино Альфано.

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Глава МИД Италии рассказал, что нужно для решения миграционной проблемы
Основанный год назад проект направлен на противодействие нелегальной миграции из североафриканских стран, на его создание были выделены 200 миллионов евро. Об увеличении финансирования фонда Альфано объявил на международной конференции по миграции, открывшейся во вторник в Риме.

"Мы используем эти средства в основном на проекты экономического развития и, особенно, во благо молодежи", — заявил министр.

По его словам, необходимость обеспечивать безопасность в сфере миграционных потоков на сегодняшний день объясняется опасностью возвращения на родину боевиков из зон конфликтов.

Мигранты около ливийского побережья ждут спасения итальянской береговой охраны. Архивное фото
© AFP 2018 / Angelos Tzortzinis
Эксперт оценил влияние мигрантов на итальянскую экономику
"В наших общих интересах победить криминальную сеть торговли людьми, выручка от которой идет на финансирование организованной преступности и терроризма. — сказал Альфано, — тем более что риск возвращения foreign fighters (иностранных боевиков – ред) более не является гипотезой, а опасностью, с которой согласны многие",- сказал Альфано.

По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морскими путями в Европу добралась 171 тысяча человек, 3116 человек погибли при попытке пересечь Средиземное море. Больше всего беженцев приняла Италия — 119,31 тысячи человек. Вместе с тем, статистические данные показывают, что за минувший год поток мигрантов сократился. Так, в 2016 году число беженцев, прибывших по Средиземному морю в европейские страны, составило 363,504 тысячи человек. При этом погибли 5143 человека.

Мигранты в Европе: откуда и куда плывут
Мигранты в Европе: откуда и куда плывут
Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Cicicipi
Уссыкаюсь. И это и это с их-то госдолгом ))
15:07
06.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена