Италия выделит 80 миллионов евро на развитие Африки

РИМ, 6 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Италия решила дополнительно выделить 80 миллионов евро в рамках проекта "Фонд для Африки", заявил министр иностранных дел страны Анджелино Альфано.
"Мы используем эти средства в основном на проекты экономического развития и, особенно, во благо молодежи", — заявил министр.
По его словам, необходимость обеспечивать безопасность в сфере миграционных потоков на сегодняшний день объясняется опасностью возвращения на родину боевиков из зон конфликтов.
По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морскими путями в Европу добралась 171 тысяча человек, 3116 человек погибли при попытке пересечь Средиземное море. Больше всего беженцев приняла Италия — 119,31 тысячи человек. Вместе с тем, статистические данные показывают, что за минувший год поток мигрантов сократился. Так, в 2016 году число беженцев, прибывших по Средиземному морю в европейские страны, составило 363,504 тысячи человек. При этом погибли 5143 человека.