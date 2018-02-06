Силовики используют в Донбассе противопехотные мины, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 6 фев — РИА Новости. Украинские силовики используют в Донбассе противопехотные мины, несмотря на то, что Украина ратифицировала договор об их запрете, заявил во вторник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"При минировании используются противопехотные мины, что свидетельствует о невыполнении Украиной обязательств как государства-участника договора о запрещении противопехотных мин 1997 года. При этом мины устанавливаются на сельскохозяйственных угодьях и вдоль дорог без соответствующих предупреждающих знаков", — сказал Марочко.

По его словам, участились случаи гибели местных жителей из-за подрывов на "растяжках" в черте жилого сектора и лесопосадках.

"Второго февраля в лесополосе возле населенного пункта Новоалександровка Попаснянского района на мине подорвались двое мирных жителей. Пострадавшие – 52-летний мужчина и 58-летняя женщина. В результате взрыва граждане получили рваные раны головы, спины и ног. Пострадавших доставили в районную больницу. Состояние их здоровья врачи оценивают как средней степени тяжести", — добавил Марочко.