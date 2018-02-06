В США семерых военных наказали за дедовщину после публикации аудиозаписи

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Семь представителей Корпуса морской пехоты США получили дисциплинарное наказание за неуставные отношения во время проверки бараков в апреле 2017 года после обнародования секретной аудиозаписи инцидента, сообщает газета Marine Corps Times со ссылкой на материалы расследования, попавшие в распоряжение издания.

По данным издания, инцидент произошел 6 апреля 2017 года на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния. Тогда два морских пехотинца подверглись пяти разным проверкам за одну ночь. Один из них перед последним осмотром включил запись на телефоне. Проверки проводили от шести до восьми человек.

"За несколько минут до того, как они вошли в комнату, я услышал шарканье и приглушенные голоса за нашей дверью, перевернул телефон и включил запись аудио", — заявил военнослужащий в ходе расследования.

На записи слышно, как проводившие проверку военные используют в отношении пехотинцев нецензурные выражения и угрожают "толкнуть об стену".

По результатам внутреннего расследования в ноябре прошлого года дисциплинарный военный суд в связи с инцидентом понизил в звании и сократил жалование представителю морской пехоты К. Д. Ли за "незаконное освобождение от ответственности и игнорирование неуставных отношений". На шестерых других военнослужащих были наложены дисциплинарные взыскания за сговор, неуставные отношения и угрозу физического насилия.

Корпус морской пехоты (КМП) США относится к ВМС, однако де-факто является автономным видом вооруженных сил США и имеет собственное командование и структуру. Выполняя функцию войск быстрого реагирования, корпус морской пехоты состоит из наиболее боеспособных частей. В его состав входят четыре дивизии морской пехоты, четырех авиакрыльев и четырех морских логистических групп. Корпус имеет на вооружении танки, артиллерию и боевые самолеты. Численность КМП – примерно 182 тысячи человек, 38,5 тысячи человек числятся в резерве.