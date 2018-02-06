В США семерых военных наказали за дедовщину после публикации аудиозаписи

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Семь представителей Корпуса морской пехоты США получили дисциплинарное наказание за неуставные отношения во время проверки бараков в апреле 2017 года после обнародования секретной аудиозаписи инцидента, сообщает газета Marine Corps Times со ссылкой на материалы расследования, попавшие в распоряжение издания.
"За несколько минут до того, как они вошли в комнату, я услышал шарканье и приглушенные голоса за нашей дверью, перевернул телефон и включил запись аудио", — заявил военнослужащий в ходе расследования.
На записи слышно, как проводившие проверку военные используют в отношении пехотинцев нецензурные выражения и угрожают "толкнуть об стену".
По результатам внутреннего расследования в ноябре прошлого года дисциплинарный военный суд в связи с инцидентом понизил в звании и сократил жалование представителю морской пехоты К. Д. Ли за "незаконное освобождение от ответственности и игнорирование неуставных отношений". На шестерых других военнослужащих были наложены дисциплинарные взыскания за сговор, неуставные отношения и угрозу физического насилия.
Корпус морской пехоты (КМП) США относится к ВМС, однако де-факто является автономным видом вооруженных сил США и имеет собственное командование и структуру. Выполняя функцию войск быстрого реагирования, корпус морской пехоты состоит из наиболее боеспособных частей. В его состав входят четыре дивизии морской пехоты, четырех авиакрыльев и четырех морских логистических групп. Корпус имеет на вооружении танки, артиллерию и боевые самолеты. Численность КМП – примерно 182 тысячи человек, 38,5 тысячи человек числятся в резерве.