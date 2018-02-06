Премьер Черногории отложил визит в Косово

БЕЛГРАД, 6 фев – РИА Новости. Премьер-министр Черногории Душко Маркович перенес свой назначенный на вторник визит в Приштину из-за погодных условий.

Визит перенесен на фоне внутрикосовской полемики по соглашению с Подгорицей о линии госграницы.

Утром Марковича в приштинском аэропорту "Адем Яшари" ждали вице-премьер самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли, а также черногорский посол в Косово Ферхат Диноша и косовский посол в Черногории Скендер Дурмиши. В плане визита были переговоры черногорского премьера с косовским коллегой Рамушем Харадинаем и председателем парламента Кадри Весели, в частности, по болезненной теме отказа косовских депутатов ратифицировать соглашение о линии госграницы между соседними странами.

Первоначально ожидался прилет Марковича в 8.00 (10.00 мск), затем он был перенесен на два часа, а после совсем отложен. При этом расстояние от Подгорицы до Приштины самолет преодолевает примерно за полчаса.

"Визит главы правительства Черногории Душко Марковича в (самопровозглашенную) республику Косово, который был назначен на сегодня, отложен на следующую неделю. Причина переноса даты – туман, из-за которого в первой половине дня был закрыт аэропорт в Приштине", – сообщила пресс-служба правительства.

Туманной была и позиция премьера Косово Харадиная, который за несколько недель до визита заявлял, что соглашение о демаркации с Марковичем обсуждать не планирует, так как документ "находится в парламентской процедуре". Затем он сообщил, что приготовил конкретное предложение, которое позволит Подгорице и Приштине вернуться к переговорам о линии госграницы и определить ее снова. При этом власти Черногории многократно подчеркивали, что для них вопрос разграничения давно решен и не подлежит пересмотру.

Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи в ожидании визита премьера Черногории призвал парламент ратифицировать соглашение с Подгорицей о линии госграницы, чего от Приштины требует ЕС.

Законопроект об определении линии госграницы свыше двух лет саботируется косовскими парламентариями, включая партию Харадиная "Альянс за будущее Косово", которые считают, что Черногория присвоила 8 тысяч гектаров косовской территории. Евросоюз отказывается ввести облегченный визовый режим с Приштиной без ратификации документа.

Глава директората по вопросам расширения ЕС Кристиан Дэниелсон заявил в октябре 2017 года в ходе визита в Приштину, что самопровозглашенная республика Косово не получит облегчение визового режима с ЕС, пока не завершит определение границы с Черногорией.

Документ о демаркации был подписан еще летом 2015 года нынешним президентом Тачи, который тогда был в должности министра иностранных дел Косово, и его черногорским коллегой Игорем Лукшичем. Нынешний глава косовского правительства Харадинай неоднократно заявлял, что для него граница проходит "на Чакоре", то есть по горному массиву внутри нынешней черногорской территории.