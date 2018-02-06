Глава МИД Швеции рассказала Лаврову о мерах защиты российских дипучреждений

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем в телефонном разговоре проинформировала министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о предпринимаемых Стокгольмом мерах по обеспечению неприкосновенности российских дипучреждений в Швеции, говорится в сообщении МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы российско-шведских двусторонних отношений. Вальстрем выразила сожаление в связи с произошедшими в начале января инцидентами в отношении посольства и торгпредства России в Стокгольме, вызванными провокационными действиями шведского гражданина Карнюшина, проинформировала о предпринимаемых шведскими властями мерах по обеспечению неприкосновенности российских диппредставительств в Швеции", — говорится в сообщении.
Министры также обсудили ряд тем международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, а также взаимодействие России и Швеции в региональных форматах на севере Европы, добавили в министерстве.
Также перед шведской стороной был поставлен вопрос о необходимости "безотлагательного принятия всех надлежащих мер для защиты помещений дипломатических представительств России от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения их спокойствия или оскорбления достоинства. Позднее прокурор Сесилия Хольмбум, ведущая это дело, сообщила РИА Новости, что Карнюшин помещен под стражу до 26 января.