Глава генштаба Ирана заподозрил США в переброске боевиков ИГ* в Афганистан

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Глава генштаба Ирана Мохаммад Бакери связал рост террористической активности в Афганистане с переброской США боевиков, в том числе "Исламского государства"* (запрещена в РФ), в эту страну.

"Когда американцы осознали, что в Ираке и Сирии ДАИШ* и организованные террористические группировки потеряли захваченные ранее территории, то перевезли их различными путями в Афганистан, и мы являемся свидетелями взрывов, террора и новых преступлений в Афганистане", — приводит агентство Tasnim слова Бакери.

Глава генштаба Ирана также отметил, что "коварный замысел американцев" получает в данный момент развитие, чему народу Афганистана предстоит противостоять.

Ту же уверенность в конце января выразил бывший министр обороны Ирана Ахмад Вахиди, заявивший, что "западные силы" после поражения "Исламского государства"* в Сирии и Ираке перебрасывают боевиков группировки в Афганистан и Среднюю Азию.

В конце января в столице Афганистана произошла серия терактов. Группа боевиков 29 января атаковала национальный оборонный университет имени Маршала Фахима. При нападении погибли более 10 военнослужащих. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. Кроме того, за несколько дней до этого в дипломатическом квартале в Кабуле произошел взрыв, ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан"*. Тогда погибли более 100 человек.

* Запрещена в России