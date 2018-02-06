Богданов и посол Кувейта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Кувейта в РФ Абдулазизом аль-Адвани график двусторонних контактов, ситуацию в Сирии, Палестине и в зоне Персидского залива, сообщает во вторник МИД РФ.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные аспекты дальнейшего развития многоплановых российско-кувейтских отношений, включая график соответствующих двусторонних контактов. Затрагивались также ключевые темы ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии, Палестине и положение в зоне Персидского залива", — говорится в сообщении министерства.