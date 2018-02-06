КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие не будет просить суд продлить меру пресечения в виде ночного домашнего ареста экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, поскольку политик начал ходить на допросы.

Ранее адвокат политика Руслан Чернолуцкий заявил, что срок действия меры пресечения для Саакашвили истек.

"Саакашвили после многих причудливых акций все же начал ходить на допросы. Сейчас, когда заканчивается избранная ему мера пресечения, мы не будем ее продлевать. Он приходит по повесткам. Насколько я знаю, в ближайшее время у него снова будет серия допросов. Поэтому надеюсь, что он также будет спокойно приходить туда и давать соответствующие показания", — цитирует Луценко сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

Апелляционный суд Киева 26 января решил избрать для Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток — 22.00 (23.00 мск) до 07.00 (08.00 мск). Мера пресечения избрана в рамках уголовного дела, в котором Саакашвили вменяется содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности. По версии следствия, команда Саакашвили получила около 500 тысяч долларов от окружения экс-президента Украины Виктора Януковича на акции протеста в Киеве, которые были, по мнению прокуратуры, направлены на "захват государственной власти".