В Абхазии нашли одно из богатейших захоронений Восточного Причерноморья

СУХУМ, 5 фев – РИА Новости. Найденный в Ачандаре могильник с драгоценностями – одно из богатейших захоронении на всем Восточном побережье Черного моря, заявил Sputnik Абхазия директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа.

Находку сделал житель Гудаутского района Рустам Чхебелия 31 января. В могильнике был скелет человека, бронзовый шлем, наконечник, копья и украшения.

"Всего девять золотых украшений, бронзовый шлем, наконечники, копья, серебряная чаша с рисунками восточного стиля, два кинжала типа кинжала акинак (короткий железный меч скифов – ред.), также обоймочки для украшений", — рассказал Джопуа.

Обнаруженные драгоценности более древние, чем те, что находили абхазские археологи во время раскопок в начале 2000-х годов в селе Ачандара.

"Те, что в начале 2000-х годов мы нашли в том же месте, датируются примерно IV-V веками нашей эры. А те, что нашел в полутора метрах от места наших раскопок местный житель Рустам Чхебелия, относятся к более ранним периодам, а точнее к V- IV векам до нашей эры. Конечно же, они более древние, чуть ли не на тысячу лет", – уточнил директор музей.

По словам археолога, огромную ценность имеют золотые украшения. Предположительно, эти украшения делали местные мастера, пояснил он.

"По шлему, доспехам и кинжалам можно утверждать, что был захоронен воин. Однако эти женские украшения ставят под сомнение, действительно это мужское захоронение, единичное или же парное. Все это мы будем узнавать во время подробного изучения найденного материала", — добавил Джопуа.

Сейчас украшения находятся в Национальном банке, позже их передадут в Госмузей.

"Тогда мы и будем уже определять ценность находки, также параллельно организуем экспедицию, выедем на это место и начнем раскопки", – заключил Джопуа.

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