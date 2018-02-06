Порошенко призвал Раду начать рассмотрение закона об антикоррупционном суде

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко во вторник призвал Верховную раду немедленно начать рассмотрение законопроекта о создании антикоррупционного суда.
"Уверен, что Верховная рада в течение новой сессии продемонстрирует свой реформаторский потенциал точно так же, как она делала это осенью. Впереди – месяцы ответственных решений. Но что просил бы народных депутатов сделать немедленно, так это в строгом соответствии с всеми регламентными процедурами начать рассмотрение внесенного мной законопроекта "Про антикоррупционный суд", — написал Порошенко во вторник в Twitter.
Порошенко также рассчитывает на поддержку парламентом его инициативы по отмене электронного декларирования доходов для гражданских активистов.