Порошенко призвал Раду начать рассмотрение закона об антикоррупционном суде

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко во вторник призвал Верховную раду немедленно начать рассмотрение законопроекта о создании антикоррупционного суда.

Во вторник состоялось торжественное открытие восьмой сессии Верховной рады Украины восьмого созыва, работа которой продлится до 13 июля 2018 года. Порошенко ранее внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, который предусматривает отдельные гарантии безопасности судей, а также прозрачность их набора на должности. После критики со стороны международных кредиторов и ЕС, Порошенко заявил, что законопроект может быть доработан после принятия в Раде в первом чтении. Принятие закона является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

"Уверен, что Верховная рада в течение новой сессии продемонстрирует свой реформаторский потенциал точно так же, как она делала это осенью. Впереди – месяцы ответственных решений. Но что просил бы народных депутатов сделать немедленно, так это в строгом соответствии с всеми регламентными процедурами начать рассмотрение внесенного мной законопроекта "Про антикоррупционный суд", — написал Порошенко во вторник в Twitter.

Порошенко также рассчитывает на поддержку парламентом его инициативы по отмене электронного декларирования доходов для гражданских активистов.