Летную программу Singapore Airshow пришлось сократить из-за ЧП с самолетом

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Летную программу Singapore Airshow 2018 пришлось сократить из-за инцидента с самолетом Т-50S ВВС Южной Кореи, который во вторник съехал со взлетной полосы и загорелся, сообщили РИА Новости представители авиасалона.

"Да, могу подтвердить такую информацию. Летная программа закончилась раньше в связи с инцидентом", — сказал собеседник агентства.

Как сообщало управление гражданской авиацией Сингапура, один из самолетов пилотажной группы "Черные орлы" из Южной Корея "занесло, он врезался в травяное ограждение у взлетно-посадочной полосы аэропорта Чанги и загорелся". Огонь удалось быстро потушить, пилот получил легкие травмы.

Самолет взлетал для показа программы в рамках Singapore Airshow. ВВС Южной Кореи уже объявили о создании экстренного штаба для расследования инцидента, передает агентство Ренхап.