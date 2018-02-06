Оппозиция намерена бойкотировать внеочередные выборы главы Азербайджана

БАКУ, 6 фев – РИА Новости. Ряд оппозиционных партий Азербайджана намерены бойкотировать внеочередные президентские выборы, в частности об этом во вторник заявили в соцсети лидер Оппозиционного национального совета Джамиль Гасанлы и глава Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов 11 апреля. Ранее выборы планировалось провести 17 октября. Как сообщал исполнительный секретарь правящей партии "Новый Азербайджан" Али Ахмедов, партия выдвинет кандидатом действующего президента.

"Оппозиционный Национальный совет (Нацсовет) принял решение бойкотировать внеочередные президентские выборы в Азербайджане, которые назначены на 11 апреля", — сообщил на своей странице в Facebook Гасанлы.

Керимли также заявил в соцсети, что ПНФА отказывается от участия в выборах, и анонсировал акции протеста с призывами бойкотировать предстоящие выборы.

Алиев избирался на должность главы Азербайджана трижды. Срок его полномочий заканчивается в октябре этого года. Ранее в конституцию Азербайджана внесли поправку о снятии ограничений на избрание президентом более двух раз подряд. Согласно изменениям, внесенным в конституцию в сентябре 2016 года, президент Азербайджана будет избираться на семь лет.