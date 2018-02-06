Судно с артистами КНДР прибыло в Южную Корею

ТОКИО, 6 фев — РИА Новости. Северокорейские музыканты прибыли в Южную Корею на борту судна "Мангёнбон-92" для гастролей по случаю участия спортсменов КНДР в Олимпиаде в Пхёнчхане, сообщило информационное агентство Рёнхап.
В последний раз "Мангёнбон-92" заплывал в Южную Корею в 2002 году на время Азиатских игр в Пусане.
Оркестр "Самджиён" из КНДР, прибывший на судне, даст два концерта — в Сеуле и Канныне.
Поскольку судам КНДР запрещено заходить в порты Южной Кореи из-за односторонних санкций, их действие было временно снято на время Олимпийских игр.