Судно с артистами КНДР прибыло в Южную Корею

ТОКИО, 6 фев — РИА Новости. Северокорейские музыканты прибыли в Южную Корею на борту судна "Мангёнбон-92" для гастролей по случаю участия спортсменов КНДР в Олимпиаде в Пхёнчхане, сообщило информационное агентство Рёнхап.

На борту судна, прибывшего в порт Мукхо южнокорейской провинции Канвондо, находятся около 140 человек. Они будут проживать на судне, пока находятся в Южной Корее. Сеульские власти ввели бесполетную зону в районе порта и по маршруту следования судна для вертолетов и дронов.

В последний раз "Мангёнбон-92" заплывал в Южную Корею в 2002 году на время Азиатских игр в Пусане.

Оркестр "Самджиён" из КНДР, прибывший на судне, даст два концерта — в Сеуле и Канныне.

Поскольку судам КНДР запрещено заходить в порты Южной Кореи из-за односторонних санкций, их действие было временно снято на время Олимпийских игр.