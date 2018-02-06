Российский посол в Сеуле оценил отношения КНДР и Южной Кореи

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Несмотря на позитивные тенденции в межкорейских контактах, отношения между КНДР и Южной Кореей остаются на крайне низком уровне, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сеуле Александр Тимонин.

"К сожалению, несмотря на наметившиеся в последнее время позитивные тенденции в межкорейских контактах, отношения между РК и КНДР в целом продолжают оставаться на крайне низком уровне", — заявил посол.

В январе между КНДР и Южной Кореей состоялись переговоры высокопоставленных чиновников, которые договорились об участии северокорейских спортсменов в ОИ-2018.

Ранее стало известно, что КНДР уведомила Сеул о направлении Ким Ён Нама в Южную Корею во главе официальной делегации на открытие Олимпиады. Он считается формальным главой государства в КНДР, в то время как высшим руководителем страны является Ким Чен Ын. В Южной Корее такой шаг расценили как демонстрацию воли Пхеньяна к улучшению отношений Севера и Юга.