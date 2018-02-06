На авиашоу в Сингапуре самолет ВВС Южной Кореи съехал с ВПП и загорелся

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Самолет южнокорейской пилотажной группы "Черные орлы" сошел со взлетно-посадочной полосы во время взлета на международном авиашоу в Сингапуре, сообщает управления гражданской авиацией Сингапура.
"Один из самолетов пилотажной группы "Черные орлы" из Республики Корея занесло, он врезался в травяное ограждение у первой взлетно-посадочной полосы аэропорта Чанги и загорелся", — говорится в заявлении управления гражданской авиацией Сингапура в Twitter.
Statement 2 (1/3): At around 1324 hours Singapore local time, one aircraft of the Black Eagles aerobatic team from the Republic of Korea Air Force skidded and crashed into the grass verge at the side of Changi Airport’s Runway 1 and caught fire.— SingaporeCAAS (@SingaporeCAAS) 6 февраля 2018 г.
По данным управления, пилот получил легкие травмы.
В свою очередь агентство Ренхап сообщает, что ВВС Южной Кореи объявили о создании экстренного штаба во главе с первым заместителем начальника штаба ВВС для расследования подробностей инцидента и определения ущерба.