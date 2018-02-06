Посол России отметил важность диалога Москвы и Сеула для региона

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Сеула в сфере электроэнергетики может содействовать укреплению стабильности на Корейском полуострове, заявил в интервью РИА Новости посол России в Южной Корее Александр Тимонин.

"Перспективным представляется развитие сотрудничества в области электроэнергетики, в том числе, в организации экспорта электроэнергии из России на Корейский полуостров. Это – сложная и масштабная работа, требующая учета многих политических и технических аспектов. Однако она нацелена на перспективу, и ее результаты, помимо экономической выгоды, могут содействовать укреплению стабильности на Корейском полуострове и в регионе в целом", — заявил посол.

Выступая на Восточном экономическом форуме в сентябре 2017 года во Владивостоке, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил России навести "девять мостов" сотрудничества, включая энергетику и транспорт. Позднее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Южной Кореей по ряду направлений и реализации инициативы "девяти мостов". Проект "девяти мостов" включает в себя сотрудничество в сфере судостроения, портов, Северного морского пути, газа, железных дорог, электроэнергетики, создания рабочих групп, сельского хозяйства и рыболовства.

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