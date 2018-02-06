МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не станет публиковать записку по "российскому расследованию", чтобы не ударить в грязь лицом и не показать, что у них нет доказательств вмешательства Москвы в американские выборы, считает зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Профильный комитет по разведке палаты представителей конгресса США в понедельник проголосовал за публикацию секретной записки, которую подготовили демократы по поводу так называемого "российского расследования". Голосование проходило на анонимной основе, сообщило издание Politico . По его информации, теперь у президента США есть пять дней, чтобы решить, блокировать ли публикацию данного документа.

"Есть мнение, что в этой записке нет никаких фактов, подтверждающих влияние России на ход избирательной кампании. Но, с другой стороны, есть мнение о каком-то участии спецслужб США. И, скорее всего, это и является причиной того, что данные на сегодняшний день не разглашены, их удерживают в каком-то секрете", — сказал Чепа РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что, по его мнению, если бы в этой записке были реальные доказательства причастности РФ к вмешательству в выборы в США, то документ был бы опубликован.

"Хотелось бы, конечно, чтобы уже опубликовали, интересно. Но я думаю, что в конечном итоге, чтобы лицом в грязь не ударить перед всей общественностью и не показать, что ничего нет, то, скорее всего, они будут умалчивать", — подчеркнул он.

Депутат также отметил, что вся эта ситуация — очередная попытка давления на Трампа.

Республиканцы в конгрессе распространили в пятницу меморандум, в котором резко раскритиковали механизм принятия решений в министерстве юстиции и ФБР. В частности, в документе говорится, что ФБР следило за советником-волонтером штаба Трампа Картером Пейджем на основании скандального досье на Трампа, выводы которого спецслужбы не подтверждают. Кроме того, отмечается, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

В ответ на это демократы потребовали опубликовать их собственную записку. Лидер демократов в сената Чарльз Шумер назвал это "вопросом основополагающей справедливости, поскольку американскому народу должно быть позволено узнать обе стороны дискуссии, чтобы они смогли сделать свои собственные выводы".

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".