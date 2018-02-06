МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не станет публиковать записку по "российскому расследованию", чтобы не ударить в грязь лицом и не показать, что у них нет доказательств вмешательства Москвы в американские выборы, считает зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия").Politico. По его информации, теперь у президента США есть пять дней, чтобы решить, блокировать ли публикацию данного документа.
"Есть мнение, что в этой записке нет никаких фактов, подтверждающих влияние России на ход избирательной кампании. Но, с другой стороны, есть мнение о каком-то участии спецслужб США. И, скорее всего, это и является причиной того, что данные на сегодняшний день не разглашены, их удерживают в каком-то секрете", — сказал Чепа РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что, по его мнению, если бы в этой записке были реальные доказательства причастности РФ к вмешательству в выборы в США, то документ был бы опубликован.
"Хотелось бы, конечно, чтобы уже опубликовали, интересно. Но я думаю, что в конечном итоге, чтобы лицом в грязь не ударить перед всей общественностью и не показать, что ничего нет, то, скорее всего, они будут умалчивать", — подчеркнул он.
Депутат также отметил, что вся эта ситуация — очередная попытка давления на Трампа.
Республиканцы в конгрессе распространили в пятницу меморандум, в котором резко раскритиковали механизм принятия решений в министерстве юстиции и ФБР. В частности, в документе говорится, что ФБР следило за советником-волонтером штаба Трампа Картером Пейджем на основании скандального досье на Трампа, выводы которого спецслужбы не подтверждают. Кроме того, отмечается, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
В ответ на это демократы потребовали опубликовать их собственную записку. Лидер демократов в сената Чарльз Шумер назвал это "вопросом основополагающей справедливости, поскольку американскому народу должно быть позволено узнать обе стороны дискуссии, чтобы они смогли сделать свои собственные выводы".
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".