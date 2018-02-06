Срок действия ночного домашнего ареста для Саакашвили истек, заявил адвокат

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Истек срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из столицы Украины для экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, заявил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

"Попытка вручить и огласить подозрение Михаилу Саакашвили датируется и исчисляется Генпрокуратурой в деле от 5 декабря. В этом случае сроки действия примененной к Саакашвили меры пресечения исчисляются от 5 декабря, с момента предъявления и оглашения подозрения… Таким образом, применяя арифметику уголовно-процессуального законодательства, срок истечения меры пресечения, согласно решения Апелляционного суда Киева заканчивается 5 февраля — и уже в ночь на 6 февраля 2018 года мера пресечения автоматически аннулируется", — написал Чернолуцкий на своей странице в Facebook.

Адвокат также сообщил, что таким образом Саакашвили больше не ограничен в передвижении вне дома и за пределами Киева, кроме выполнения обязательств подозреваемого получать повестки и являться на следственные действия. По его словам, чтобы продлить срок действия меры пресечения генпрокуратура должна обратиться в суд.

Апелляционный суд Киева 26 января решил избрать для Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток — 22.00 (23.00 мск) до 07.00 (08.00 мск). Мера пресечения избрана в рамках уголовного дела, в котором Саакашвили вменяется содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности. По версии следствия, команда Саакашвили получила около 500 тысяч долларов от окружения экс-президента Украины Виктора Януковича на акции протеста в Киеве, которые были, по мнению прокуратуры, направлены на "захват государственной власти".