Посол России в Южной Корее раскритиковал милитаризацию региона Вашингтоном

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. США, милитаризируя Северо-Восточную Азию, шаг за шагом расширяют возможности для проведения военных операций против стран региона, заявил в интервью РИА Новости посол России в Южной Корее Александр Тимонин.

"Очевидно, что вынося передовые рубежи своей стратегической обороны в Северо-Восточную Азию, США шаг за шагом расширяют возможности проведения военных операций против расположенных в регионе стран", — сказал он.

В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 12.00.