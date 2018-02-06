Российский посол в Южной Корее предложил альтернативу санкциям против КНДР

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Альтернативой усиления санкций и военного давления на КНДР является запуск шестисторонних переговоров на основе дорожной карты РФ и Китая, заявил в интервью РИА Новости посол России в Южной Корее Александр Тимонин.

"Уверен, что реальной альтернативой усиления санкций и военного давления на КНДР является скорейший запуск шестистороннего переговорного процесса на основе российско-китайской трехэтапной "дорожной карты" урегулирования проблем Корейского полуострова", — сказал он.

По словам высокопоставленного дипломата, "активное содействие этому процессу является в настоящее время важнейшей задачей российской дипломатии на корейском направлении".

Совет Безопасности ООН в августе прошлого года в ответ на очередные ракетные испытания КНДР принял резолюцию номер 2371, расширяющую санкции против Северной Кореи. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов, а также замораживание счетов Банка внешней торговли КНДР.

Инициатива РФ и КНР предполагает три этапа: снижение военной напряженности путем отказа КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний при одновременном снижении масштабности и интенсивности, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе. Затем — запуск прямых переговоров как между Пхеньяном и Вашингтоном, так и между Пхеньяном и Сеулом, и, наконец, запуск многосторонних переговоров по созданию механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 12.00.