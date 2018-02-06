МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Демонстрация "военных мускулов" США и их союзников сужает возможности для поиска путей урегулирования корейской проблемы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Южной Корее Александр Тимонин.
В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.
Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.
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