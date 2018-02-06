Южнокорейские военные готовят к загрузке кассетные бомбы CBU-58B во время совместных учений Южной Кореи и США. Архивное фото

Южнокорейские военные готовят к загрузке кассетные бомбы CBU-58B во время совместных учений Южной Кореи и США. Архивное фото

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Демонстрация "военных мускулов" США и их союзников сужает возможности для поиска путей урегулирования корейской проблемы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Южной Корее Александр Тимонин.

"Если говорить об опасных последствиях размещения американской глобальной ПРО в Южной Корее, то не могу не отметить, что любая демонстрация "военных мускулов" Вашингтоном и его союзниками значительно сужает возможности деэскалации напряженности на Корейском полуострове и поиска путей политико-дипломатического урегулирования всего комплекса корейских проблем", — сказал он.

В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия.

Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 12.00.