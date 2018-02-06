Южная Корея ввела бесполетную зону в районе следования судна КНДР

ТОКИО, 6 фев — РИА Новости. Власти Южной Кореи ввели бесполетную зону в районе следования в страну судна КНДР "Мангёнбон-92" с музыкантами на борту для участия в Олимпиаде в Пхёнчхане, объявило во вторник южнокорейское министерство по делам национального объединения.

В этой зоне, как уточнило агентство Рёнхап , запрещены полеты вертолетов и беспилотных средств. Судно идет в порт Мукхо и будет служить местом проживания музыкантов КНДР во время поездки в Южную Корею.

Срок действия зоны, закрытой для полетов, не уточняется.

Судно "Мангёнбон-92" прибывает в Южную Корею с крупным оркестром, который даст концерты по случаю участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде. Поскольку судам КНДР запрещено заходить в порты Южной Кореи из-за односторонних санкций, их действие было временно снято на время Олимпийских игр.