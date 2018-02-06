Верховный суд Филиппин продлил военное положение в Минданао до конца года

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Верховный суд Филиппин постановил продлить до конца года военное положение в южной провинции Минданао, где террористы несколько месяцев удерживали город Марави, сообщает портал Rappler.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявлял, что не исключает возможности введения военного положения на территории всей страны.
В минувшем мае Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с боевиками, связанными с террористической группировкой "Исламское государство"*. Основным местом боевых действий стал город Марави – он удерживался боевиками на протяжении пяти месяцев.
В конце прошлого октября министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил об окончании всех военных действий в Марави. С мая в боях с исламистами правительственные силы Филиппин потеряли более 160 военнослужащих, более 1,7 тысячи получили ранения, ликвидированы более 800 боевиков.
* Запрещенная в России террористическая организация