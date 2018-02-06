Верховный суд Филиппин продлил военное положение в Минданао до конца года

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Верховный суд Филиппин постановил продлить до конца года военное положение в южной провинции Минданао, где террористы несколько месяцев удерживали город Марави, сообщает портал Rappler.

Сообщается, что за продление военного положение выступили десять членов суда, против высказались пятеро.

Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте заявлял, что не исключает возможности введения военного положения на территории всей страны.

В минувшем мае Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с боевиками, связанными с террористической группировкой "Исламское государство"*. Основным местом боевых действий стал город Марави – он удерживался боевиками на протяжении пяти месяцев.

В конце прошлого октября министр обороны Филиппин Делфин Лорензана заявил об окончании всех военных действий в Марави. С мая в боях с исламистами правительственные силы Филиппин потеряли более 160 военнослужащих, более 1,7 тысячи получили ранения, ликвидированы более 800 боевиков.

* Запрещенная в России террористическая организация