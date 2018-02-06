Счеты сведены: израильтяне ликвидировали лидера боевиков, убивших раввина

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил о ликвидации лидера ячейки палестинских боевиков, которые месяц назад застрелили на Западном берегу реки Иордан раввина-израильтянина.

Операция прошла минувшей ночью в одной из деревень у крупного палестинского города Дженина и сопровождалась столкновениями силовиков с местными жителями.

"Счеты сведены. Я поздравляю Армию обороны Израиля, Общую службу безопасности и ЯМАМ (спецназ пограничной полиции) с успешной операцией. Было ясно, что это только вопрос времени, когда мы доберемся до главаря ячейки, убившей Разиэля Шеваха", — написал Либерман в социальной сети Facebook.

Боевика, скрывавшегося в селении аль-Ямун, силовики опознали как Ахмеда Насера Джарара. При нем нашли автомат и взрывчатку. Со стороны израильтян потерь нет.

"При попытке его арестовать Джарар с оружием вышел из здания… и был застрелен силами безопасности. На теле были обнаружены М-16 и сумка со взрывчаткой", — сказано в сообщении Общей службы безопасности (ШАБАК).

В столкновениях, сопровождавших операцию в аль-Ямуне, пострадали восемь местных жителей: семеро — от слезоточивого газа, один был ранен в голову резиновой пулей, сказала РИА Новости пресс-секретарь Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха.

ШАБАК называет Джарара руководителем террористической ячейки и непосредственным участником нападения, в результате которого 9 января был убит раввин Разиэль Шевах. Машину, в которой ехал 35-летний отец шестерых детей, боевики расстреляли на шоссе в северной части Западного берега. Ранее израильские силовики ликвидировали еще одного участника нападения и задержали нескольких подозреваемых.

Либерман выразил уверенность, что в ближайшем будущем будет также найден убийца 29-летнего раввина Итамара Бен-Галя. Отца четырех детей накануне зарезал араб на автобусной остановке у въезда в еврейское поселение Ариэль.

С успехом силовиков поздравил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Несколько дней назад я сказал вдове раввина Разиэля Шеваха, что мы поймаем убийц, и минувшей ночью задача была выполнена", — заявил он.