ВВС Малайзии приняли участие в программе Singapore Airshow на Су-30МКМ

СИНГАПУР, 6 фев — РИА Новости. ВВС Малайзии приняли участие в летной программе Singapore Airshow-2018 на самолетах российского производства Су-30МКМ, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Малазийские летчики выполнили фигуры высшего пилотажа и отстрел тепловых ловушек.

Су-30МКМ ("многоцелевой, коммерческий, малазийский") создавался ОКБ им. Сухого на основе сверхманевренного истребителя Су-30МКИ специально для Малайзии, он имеет аналогичный планер, современный двигатель с управляемым вектором тяги (УВТ) и новейшую цифровую систему управления. Модификация МКМ отличается от МКИ составом бортового оборудования.