США требуют отклонить иск "Касперского" о запрете в федеральных учреждениях

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Представитель ответчика — правительства США — потребовал суд отказать "Лаборатории Касперского" в удовлетворении иска против запрета продукции компании в американских федеральных учреждениях, говорится в судебных документах.
Наконец, прокуроры указывают, что в военном бюджете США, имеющем силу закона, использование продукции "Касперского" так или иначе запрещено для федеральных учреждений, так что даже отмена директивы министерства не помешает запрету, который введен конгрессом.
Ранее опрошенные РИА Новости эксперты заявили, что у "Касперского", вероятно, почти нет шансов на удовлетворение иска. Помимо приведенной прокурорами аргументации, суды в США обычно не вмешиваются в решения исполнительной власти, если речь идет о вопросах национальной безопасности.
Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.