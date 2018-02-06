США требуют отклонить иск "Касперского" о запрете в федеральных учреждениях

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Представитель ответчика — правительства США — потребовал суд отказать "Лаборатории Касперского" в удовлетворении иска против запрета продукции компании в американских федеральных учреждениях, говорится в судебных документах.

В ходатайстве прокуратуры заявлено, что у "Касперского" нет оснований оспаривать директиву министерства внутренней безопасности, которой было запрещено использование продукции компании. Кроме того, повторены доводы администрации, согласно которым "Касперский" может быть связан с российскими спецслужбами.

Наконец, прокуроры указывают, что в военном бюджете США, имеющем силу закона, использование продукции "Касперского" так или иначе запрещено для федеральных учреждений, так что даже отмена директивы министерства не помешает запрету, который введен конгрессом.

Ранее опрошенные РИА Новости эксперты заявили, что у "Касперского", вероятно, почти нет шансов на удовлетворение иска. Помимо приведенной прокурорами аргументации, суды в США обычно не вмешиваются в решения исполнительной власти, если речь идет о вопросах национальной безопасности.

Адвокаты "Касперского" заявляют, что распоряжение министерства нарушает права компании в соответствии с Пятой поправкой к Конституции США, которая гарантирует право на надлежащее судебное разбирательство. Кроме того, речь идет о волюнтаристском решении властей, в поддержку которого не представлено никаких свидетельств, заявляют адвокаты истца. Они также заявляют, что бизнесу фирмы в США был нанесен большой ущерб, поскольку ведущие магазины вслед за решением МВБ США убрали продукцию "Касперского" из продажи.

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.