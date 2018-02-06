Песня из глубины веков: о чем поют саами в Норвегии и России

Женщины у костра в чуме в частном хозяйстве саамов в поселке при железнодорожной станции Лопарская в Кольском районе Мурманской области

Женщины у костра в чуме в частном хозяйстве саамов в поселке при железнодорожной станции Лопарская в Кольском районе Мурманской области

ТРОМСЁ (Норвегия)/МУРМАНСК, 6 фев – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Коренной северный народ саамы, насчитывающий не больше 80 тысяч человек, во вторник отмечает свой национальный праздник – международный день саами. Сегодня они с особой гордостью хранят традиции предков, спасают язык от забвения и поют песни, дошедшие до них от предков из глубины веков – йойки и луввьт – протяжные и неспешные, рассказывающие о бескрайней тундре, кормильце северном олене — песни, которые можно передавать по наследству, дарить на праздники или просто сочинять на ходу.

Саами своей родиной считают Лапландию – территории, простирающиеся по северу Норвегии, Швеции, Финляндии и России. У этого народа есть свой гимн, флаг, узнаваемый костюм и язык, насчитывающий множество диалектов. Особая гордость саами – песни, которые в разных странах называются по-разному, но схожи по звучанию, содержанию и настроению.

Отогнать хищников и поднять настроение

В Норвегии саамский йойк давно стал частью общей культуры – его поют не только в чумах, но и в концертных залах в сопровождении симфонических оркестров. Он звучал на открытии Олимпийских игр в Лиллехаммере и на конкурсе "Евровидение".

"Йойк сегодня – это важная часть северной культуры. Йойк связан с природой, течением жизни, ее неспешностью. Он может быть о человеке, животном или природе, это способ рассказать историю", — говорит норвежский саам Нико Валькеапяя, который сам исполняет йойк.

Он с улыбкой вспоминает, что, как все саамские дети, буквально впитал йойк с молоком матери – эти песни исполняли в семьях, дети повторяли мелодию вслед за родителями. Йойк можно подарить ребенку на день рождения, и он наравне с именем будет сопровождать его всю жизнь. Уходя с оленями в тундру, саамы хранили йойк как оберег – в трудную минуту он мог отогнать хищников от стада, утолить тоску по родным, создать нужное настроение и позволить почувствовать единение с природой.

"Раньше йойк пели только в семьях, а в последнее время ему учат в школах, у студентов есть возможность изучать их и попробовать исполнить", — говорит Нико. При этом у йойка всего одна жизнь – исполняя его во второй раз, саам может изменить слова, а может и вовсе заменить их звуками природы – журчанием воды в ручье или завыванием ветра.

Голос из глубины веков

Аннели Дрекер выросла в обычной норвежской семье, но предметом изучения в консерватории Тромсё на севере Норвегии выбрала саамский йойк и техники горлового пения.

"Что касается самой техники, она не так уж сложна, самое трудное – это перестать быть собой и стать голосом, который что-то или кого-то описывает. Это сложно для тех, кто исполняет популярную музыку, которая очень личная – в ней ты рассказываешь о себе, о своих чувствах. Здесь же важно стать голосом, медиумом", — говори Аннели.

Вместе с другими исполнителями саамской песни она в конце января открывала крупнейший музыкальный фестиваль на севере Норвегии "Северное сияние", в котором йойк сопровождал симфонический оркестр.

По мнению Аннели, йойк – это голос из глубины веков, который саами получили от своих предков. А особые вибрации, идущие как бы из нижних отделов гортани, появились благодаря климату – на морозе трудно петь во все горло.

Кроме того, у йойка может не быть начала, середины и конца. Обывателю, незнакомому с искусством йойка, он может показаться однообразным и несколько заунывным, говорят исполнители, но стоит закрыть глаза и вызвать в воображении северный пейзаж – бесконечные просторы тундры, снежные пустыни и полуночное солнце, как мелодия обретает смысл и вызывает у слушателей яркие эмоции.

Не петь, а напевать

Саамы, живущие в российской части Лапландии, на Кольском полуострове, хранят и передают из поколения в поколение свои песни – луввьт. Это, скорее, даже не песня, а напев, исполняемый за работой или во время движения, размышления вслух. Как рождается мелодия луввьт, никто точно не знает, а может быть, саамы просто не хотят раскрывать этот секрет.

Исполнительница луввьт Анфиса Агеева вспоминает, что в ее семье пели всегда – и мама, и бабушка. "Я с рождения слышала традиционные саамские напевы. Мама потом еще пела в фольклорном коллективе. Эту песню мы слышали с детства, потому что часто выезжали с родителями в тундру. Пели они негромко, у каждого была своя мелодия – та, которая больше подходила к настроению, судьбе, ложилась на душу", — говорит Анфиса Максимовна.

В детстве она не придавала особого значения бабушкиным песням и рассказам, тогда казалось, что в любой момент все можно будет вызнать, если понадобится. Сегодня спросить уже не у кого, но в памяти сохранилась та "бабушкина" мелодия, хранимая в семье как фамильная драгоценность.

"Слова могли быть разными – вчера так исполнила, а сегодня уже немного по-другому, а чаще была импровизация", — рассказывает Анфиса Максимовна. Как и норвежские саамы, российские чаще всего поют о природе, оленях, родной земле и любимых людях.

"Разница с йойками есть – в луввьт много текста, а в йойке текста мало, но много звуков природы. Они поют громко, а мы как бы напеваем. У нас смысловые песни", — говорит исполнительница. У нее свое объяснение сложившейся технике горлового пения – по ее мнению, вибрации возникли из-за того, что луввьт часто исполняли в повозке, запряженной оленями – а на неровной дороге плавно не споешь.

Подарок потомкам



Один из самых болезненных вопросов для современных саами – как сохранить язык, а вместе с ним и традиционный музыкальный жанр. Анфиса Максимовна вспоминает, что, когда пошла в школу, плохо говорила по-русски – в саамских деревнях предпочитали свой язык. Сегодня таких семей, где говорят на языке коренного народа, по пальцам можно сосчитать.

Виной тому и запрет саамского в советские годы, и изменение уклада жизни современных саами, и малое количество тех, ко еще может научить языку. Тем более что в саамском – множество диалектов, носители которых, бывает, не понимают друг друга.

"Мы с мужем, например, говорим на разных диалектах. Я со свекровью общалась по-русски, глупая была – могла бы выучить еще один диалект. А саамская песня без языка уже в том варианте, как была раньше, не сохранится в любом случае. Есть еще исполнители – в основном женщины, которые могут спеть, но знание языка слабеет, и тексты приходится заучивать, импровизация сходит на нет", — сетует Агеева. Сегодня она – одна из немногих, кто исполняет традиционный луввьт – песню, которая и в наши дни все еще соединяет прошлое и настоящее.

Международный день саамов отмечается 6 февраля в память о том, как в этот день в 1917 году в норвежском городе Тронхейме впервые встретились представители отдельных общин древнего народа саами, чтобы обсудить вопрос объединения саамов и взаимодействие через границы. Территория проживания саамов исторически разделена между Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией. Саамы говорят на почти десятке диалектов, которые настолько отличаются друг от друга, что носители разных диалектов нередко не понимают друг друга.

Многие годы в прошлом веке культура и язык саамов были под запретом, однако в 1992 году начался процесс восстановления национальной и культурной идентичности, тогда было принято решение об учреждении праздника Международный день саамов.

В России представителей саами насчитывается меньше двух тысяч человек. Больше всего представителей этого народа живет в Норвегии.