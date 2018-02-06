Народная милиция ЛНР заявила об артобстреле со стороны ВСУ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (46)

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 6 фев — РИА Новости. Украинские силовики применили артиллерию при обстреле территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"В 20.55 5 февраля зафиксирован обстрел с применением артиллерии калибром 122 миллиметра, минометов калибром 120 миллиметров, БМП, гранатометов (РПГ) и крупнокалиберных пулеметов с направления Мироновский в направлении Логвиново", — сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, в течение минувших суток ВСУ три раза нарушили режим прекращения огня, используя также минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы (АГС), зенитные установки ЗУ-23-2 и стрелковое оружие.

"Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенных пунктов Логвиново и Калиново", — уточнили в ведомстве.

Всего по территории республики было выпущено 85 снарядов, мин и гранат. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки четыре раз открывали огонь по их позициям.

Как сообщает во вторник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки "зафиксировано четыре прицельных обстрела". "В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал", — говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на луганском направлении огонь велся из 120-ти и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского. На донецком направлении, как заявляют силовики, огонь велся из 120-милиметровых минометов у Лебединского.