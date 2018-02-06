В конгрессе требуют от Трампа опубликовать записку по "российскому делу"

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Профильный комитет по разведке палаты представителей конгресса США в понедельник проголосовал за публикацию секретной записки, которую подготовили демократы по поводу так называемого "российского расследования".
Голосование проходило на анонимной основе, сообщило издание Politico. По его информации, теперь у президента США Дональда Трампа есть пять дней, чтобы решить, блокировать ли публикацию данного документа.
Республиканцы в конгрессе распространили в пятницу меморандум, в котором резко раскритиковали механизм принятия решений в министерстве юстиции и ФБР. В частности, в документе говорится, что ФБР следило за советником-волонтером штаба Трампа Картером Пейджем на основании скандального досье на Трампа, выводы которого спецслужбы не подтверждают. Кроме того, отмечается, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
В ответ на это демократы потребовали опубликовать их собственную записку. Лидер демократов в сената Чарльз Шумер назвал это "вопросом основополагающей справедливости, поскольку американскому народу должно быть позволено узнать обе стороны дискуссии, чтобы они смогли сделать свои собственные выводы".
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными"