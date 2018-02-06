На Украине отчиталась о росте экспорта пчел и пауков

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) опровергла собственное сообщение о значительном росте экспорта шмелей из Украины, уточнив, что речь шла о пчелах, пауках и мотыльках.

В организации пояснили, что произошла ошибка при интерпретации данных Государственной службы статистики Украины, отметив, что шмели в прошлом году не поставлялись за рубеж.

Издание Страна.ua приводит данные, согласно которым основная доля экспорта этой категории (54,9 тонны) была направлена в европейские страны, преимущественно в Польшу. Кроме того, 141 тонна пчел была поставлена в Россию.

Ранее Клуб аграрного бизнеса сообщил, что в 2017 году в период с января по сентябрь из страны было вывезено 73 тонны шмелей. Это на 48%, больше, чем за аналогичный период в 2016 году. В денежном выражении поставки принесли 307,3 тысячи долларов, что в два раза больше, чем в позапрошлом году.