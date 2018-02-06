СМИ: в Гаване похоронили покончившего с собой старшего сына Фиделя Кастро

МЕХИКО, 6 фев – РИА Новости. Покончивший с собой старший сын Фиделя Кастро, Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, в воскресенье был похоронен в пантеоне Академии наук Кубы на гаванском кладбище имени Колумба.

Как передает агентство ЭФЭ, на могиле Кастро Диаса-Баларта из черного мрамора много цветов, в основном белых роз, от родных усопшего.

Первенец Фиделя Кастро покончил с собой в минувший четверг. В течение нескольких месяцев медики оказывали ему помощь в связи с глубокой депрессией. Сначала он находился в госпитале, а затем был переведен на амбулаторный режим наблюдения.

На момент смерти 68-летний Кастро Диас-Баларт был советником по научным вопросам Госсовета Кубы, занимался темой инноваций и занимал пост вице-президента кубинской академии наук.