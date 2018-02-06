В Великобритании весной опубликуют стратегию интернет-безопасности

Вид на Вестминстерский дворец и Часовую башню с часами Биг-Бен в Лондоне. Архивное фото

Вид на Вестминстерский дворец и Часовую башню с часами Биг-Бен в Лондоне. Архивное фото

ЛОНДОН, 6 фев — РИА Новости. Великобритания весной планирует опубликовать новую правительственную стратегию интернет-безопасности, об этом премьер-министр Тереза Мэй объявит во вторник в Манчестере, информирует пресс-служба кабмина.

"Премьер-министр сообщит, что… правительство опубликует стратегию интернет-безопасности этой весной. Она объявит, что… в этом году правительство представит всеобъемлющие принципы пользования социальными сетями", — сказано в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в РИА Новости.

Как ожидается, Мэй выступит с речью в Манчестере на мероприятии, посвященном столетию движения суфражисток, лидер которого Эммелин Панкхёрст родилась в Манчестере.

Предполагается, что свод принципов призван предотвратить злоупотребление социальными сетями и предотвратить активность недоброжелательных пользователей.

Ранее Мэй уже неоднократно выражала обеспокоенность недостаточной интернет-безопасностью. По ее мнению, интернет должен оставаться свободным, но обеспечивать гражданам защиту. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, она сказала, что ни одна страна и ни одно правительство не могут обеспечить виртуальную безопасность граждан в одиночку. Чтобы этого добиться, необходимо сотрудничество сразу нескольких сторон — "технологических компаний, инвесторов и правительства", сказала она.

Также британский политик считает, что нужно оказывать давление на руководство интернет-мессенджеров и соцсетей, чтобы они жестче контролировали пользователей на предмет распространения экстремистских материалов.