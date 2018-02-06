Лихорадка Ласса в Нигерии унесла жизни более 30 человек

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Жертвами вспыхнувшей в Нигерии лихорадки Ласса стал 31 человек, сообщило в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на министра здравоохранения республики Исаака Адеволе Фолоруншо.

По словам Фолоруншо, зарегистрировано 105 официально подтвержденных случаев заболевания, 77 из которых — в 2018 году. Министр добавил, что среди зараженных 10 медицинских сотрудников, четыре из которых скончались.

"Раньше лихорадка Ласса появлялась только во время сухого сезона, но теперь мы боремся с лихорадкой в течение всего года", — заявил министр.

В январе Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Нигерии, где в декабре 2017 года было зарегистрировано восемь случаев, похожих на данное заболевание.

Как пояснили в ведомстве, лихорадка Ласса — острое инфекционное заболевание из группы вирусных геморрагических лихорадок с природной очаговостью, характеризуется тяжелым лечением, высоким процентом летальных исходов, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, миокардитом, геморрагическим синдромом. Заражение людей в природных очагах может происходить при вдыхании аэрозоля, содержащего экскреты грызунов; употреблении воды из инфицированных источников и недостаточно термически обработанного мяса зараженных животных.

Больной человек представляет опасность для окружающих. Основной фактор передачи заболевания — кровь, однако вирус содержится и в выделениях больного. Заражение происходит воздушно-капельным, контактным и половым путями.