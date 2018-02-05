МЧС ЛНР тушит пожар на шахте "Комсомольская" в Антраците

ЛУГАНСК, 5 фев — РИА Новости. Горноспасатели самопровозглашенной Луганской народной республики ликвидируют пожар на шахте "Комсомольская" в Антраците, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС ЛНР.

Четвертого февраля в 23:40 от горного диспетчера шахты "Комсомольская" поступило сообщение о задымлении по 20 западному конвейерному штреку на горизонте 960 метров. Во время возгорания под землей находилось 195 человек. Пятого февраля в 02:08 все шахтеры в были выведены на поверхность.

"К месту происшествия прибыл министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Сергей Иванушкин. Создан оперативный штаб по ликвидации ЧС под руководством исполняющего обязанности министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павла Мальгина", — уточнили в МЧС.

По данным ведомства, в ходе разведки в западном вентиляционном стволе был обнаружен очаг возгорания. В данный момент ведутся работы по ликвидации пожара и контролю рудничной атмосферы, в которых задействованы три отделения горноспасателей, одна реанимационно-противошоковая группа, сотрудники оперативно-технического отдела, группа депрессионной газовой съёмки и семь единиц специальной техники.

К устранению аварии и для подачи воды к очагу возгорания также привлечены личный состав и спецтехника Антрацииовского и Краснолучского пожарно-спасательных отрядов.