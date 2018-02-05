ВЕНА, 5 фев — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на востоке Украины зафиксировала огонь в направлении своего беспилотника в районе места хранения тяжелого вооружения украинских ВС, говорится в ежедневном отчете организации за воскресенье.

"В направлении беспилотника СММ велся огонь из стрелкового оружия. Третьего февраля, когда мини-беспилотник совершал полет над местом хранения тяжелого оружия Вооруженных сил Украины в Донецкой области, СММ в 300-500 метрах к северо-востоку от своего местоположения услышала шесть выстрелов из стрелкового оружия, которые, согласно оценке, исходили от места хранения оружия. СММ пришла к выводу, что огонь был направлен на беспилотник, который приземлился безопасно", — отмечается в сообщении.