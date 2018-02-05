На юге Армении у дороги, ведущей в Карабах, нашли около дюжины артснарядов

ЕРЕВАН, 5 фев – РИА Новости. Артиллерийские снаряды и мина обнаружены у села Тех Сюникской области на юге Армении у дороги, ведущей в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, сообщили в пресс-службе армянского МЧС.

"Пятого февраля поступил сигнал о том, что у дороги, ведущей в Карабах, в двух километрах от села Тех Сюникской области (в 240 километрах южнее Еревана), в прилегающем к песчаному карьеру овраге обнаружены 16 артиллерийских снарядов различного калибра и мина", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным пресс-службы, на место выехала оперативная группа спасателей. Сотрудники полиции установили дежурство. Другие подробности пока не приводятся.

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