"Стриптиз-шоу": украинских полицейских высмеяли за гламурную фотосессию

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Новую фотосессию сотрудников киевской полиции высмеяли в социальных сетях. Снимки разместил паблик "Типичный Киев".

На фотографиях, опубликованных в фейсбуке, патрульные позируют в студии и возле спортивного инвентаря в рабочей форме. Под записью появилось много негативных комментариев. Пользователи раскритиковали стражей порядка за то, что они фотографируются, а не выполняют свою работу. Кое-кому показалось, что девушки-полицейские выглядят вульгарно и больше похожи на работниц стриптиз-клуба.

"Мы все в опасности с такими "полицейскими". Больше похоже на анонс порнофильма либо стриптиз-шоу", — написал Andriy Azachem.

"Вместо того чтобы позировать как модели, лучше бы работали, как положено полиции", — отметила Людочка Герасимова.

"Интересно, а кто-то из них ту штангу сможет поднять? Копы, блин. Страшно жить с такой полицией", — возмутилась Ekaterina Pihura.

"А пока они позируют, сколько преступлений было совершено? По-моему, наши полицейские позируют лучше, чем работают", — уверена Надежда Надеждина.