Тимошенко примет участие в молитвенном завтраке в Вашингтоне

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко находится в США, где намерена принять участие в Национальном молитвенном завтраке. Также в США отправится лидер украинской партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, он намерен встретиться с руководством Госдепартамента.

Ежегодный молитвенный завтрак с участием американского президента Дональда Трампа состоится 8 февраля. Год назад Тимошенко также принимала в нем участие.

"Делегация "Батькивщины" во главе с лидером партии Юлией Тимошенко находится в Соединенных Штатах Америки с целью участия в мероприятиях по программе Национального молитвенного завтрака, а также проведения ряда рабочих мероприятий", — говорится в сообщении на сайте партии Тимошенко.

Пресс-служба партии "Народный фронт" сообщает, что их лидер Арсений Яценюк 6-7 февраля осуществит визит в Вашингтон для встреч в Совете нацбезопасности, Госдепартаменте и Пентагоне.

"Запланированы его встречи с высокими представителями Совета национальной безопасности Соединенных Штатов и руководством Государственного департамента США и Пентагона, а также с конгрессменами США от Республиканской и Демократической партий", — говорится в сообщении.

Планируются выступления Яценюка в Совете внешних отношений, Атлантическом совете и фонде Heritage.

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