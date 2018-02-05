Генерал Пентагона прибыл с инспекцией в Финляндию

ХЕЛЬСИНКИ, 5 фев — РИА Новости. Начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли прибыл с трехдневным визитом в Финляндию, где уже встретился с министром обороны страны Юсси Ниинистё, сообщается в Twitter финского военного ведомства в понедельник.

"Министр обороны Юсси Ниинистё встретился с командующим армией Соединенных Штатов генералом Марком А. Милли. Ранее (в понедельник) генерал Милли посетил огневую тренировку Карельской бригады (сухопутных войск Финляндии)", — говорится в сообщении.

Карельская бригада сухопутных войск Финляндии базируется на юго-востоке страны, примерно в 100 километрах от российской границы.

Визит генерала Милли продлится до 5 февраля, уточняет министерство.